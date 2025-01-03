Ветеран Баварии очертил цели своей команды на этот сезон

"Бавария" впервые за более чем десять лет завершила сезон (2023/24) без трофея. Сейчас команда Венсана Компани лидирует в Бундеслиге и борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Ветеран "Баварии" Томас Мюллер обозначил цели клуба на этот сезон.

"Чемпионский трофей должен вернуться в Мюнхен. Это наша четко сформулированная спортивная цель. А еще там будет финал Лиги чемпионов... Вы уже знаете, куда мы направляемся", - цитирует слова нападающего Bild.

Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер провел 22 матча, где отметился 4 голами и 3 ассистами.