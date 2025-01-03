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Два немецких топ-клуба хотят подписать талантливого хавбека Манчестер Сити в январе
Он является воспитанником клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Два немецких топ-клуба заинтересованы в подписании талантливого полузащитника "Манчестер Сити" зимой.
По информации от авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундская "Боруссия" и "Байер Леверкузен" хотят подписать 22-летнего Джеймс Макати из "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что клубы рассматривают возможность полугодовой аренды футболиста с опцией выкупа летом. Однако, несмотря на интерес со стороны других европейских команд, "горожане" хотят сохранить своего игрока.
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В этом сезоне Джеймс Макати принял участие в девяти матчах в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив лишь один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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