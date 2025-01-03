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Турецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента
Клуб хочет оформить настоящую трансферную сенсацию следующим летом
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Турецкий "Галатасарай" попытается подписать звездного вингера "Баварии" на правах свободного агента следующим летом.
Как сообщил Флориан Плеттенберг, "Галатасарай" действительно заинтересован в подписании Лероя Сане на правах свободного агента. Действующий контракт 28-летнего немца с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года.
Однако, как уточняет журналист, шансы на такой переход мизерные. Лерой Сане по-прежнему полностью сосредоточен на выступлениях за "Баварию" и собирается договориться с клубом о новом контракте.
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Добавим, что в этом сезоне Лерой Сане забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.
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