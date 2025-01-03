Турецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента

Турецкий "Галатасарай" попытается подписать звездного вингера "Баварии" на правах свободного агента следующим летом.

Как сообщил Флориан Плеттенберг, "Галатасарай" действительно заинтересован в подписании Лероя Сане на правах свободного агента. Действующий контракт 28-летнего немца с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года.

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Однако, как уточняет журналист, шансы на такой переход мизерные. Лерой Сане по-прежнему полностью сосредоточен на выступлениях за "Баварию" и собирается договориться с клубом о новом контракте.

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Добавим, что в этом сезоне Лерой Сане забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.