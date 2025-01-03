  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Турецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента

Германия

Клуб хочет оформить настоящую трансферную сенсацию следующим летом

Турецкий гранд рассчитывает на подписание звездного вингера Баварии на правах свободного агента

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" попытается подписать звездного вингера "Баварии" на правах свободного агента следующим летом.

Как сообщил Флориан Плеттенберг, "Галатасарай" действительно заинтересован в подписании Лероя Сане на правах свободного агента. Действующий контракт 28-летнего немца с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года.

Читайте такжеTransfermarkt опубликовал топ-10 свободных агентов лета 2025 года

Однако, как уточняет журналист, шансы на такой переход мизерные. Лерой Сане по-прежнему полностью сосредоточен на выступлениях за "Баварию" и собирается договориться с клубом о новом контракте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Лерой Сане забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Два немецких топ-клуба хотят подписать талантливого хавбека Манчестер Сити в январе
yellow-arrow
Ветеран Баварии очертил цели своей команды на этот сезон
yellow-arrow
Севилья близка к первому зимнему подписанию
Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости