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Клуб из Германии ищет спортивного тренера с помощью рекламы на сайте
Интересный случай
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из Германии ищет ассистента тренера с помощью рекламы в соцсетях.
Команда Третьей Лиги "Эрцгебирге Ауэ" недавно наняла нового тренера, но теперь они столкнулись с проблемой спортивного тренера.
Предыдущий тренер повредил колено во время тренировки в середине декабря. У него в феврале запланирована операция и неясно, когда он сможет вернуться к работе.
Клубная сеть не предлагает вариантов, и команда разместила объявление на собственном сайте и в соцсетях. "Ауэ" объяснил обязанности
"Создание индивидуальных планов спортивных тренировок с учетом конкретной позиции для улучшения силы, выносливости, скорости, подвижности и предотвращения травм, а также интеграция результатов современной спортивной науки в тренировки", - написали в клубе.
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Кандидату необходимо обладать такими навыками:
"Законченное образование в области спортивных наук, спортивной медицины, физиотерапии или аналогичной области. Также иметь несколько лет опыта работы в качестве спортивного тренера, в идеале в профессиональном спорте", - указали в "Ауэ".
Сейчас "Эрцгебирге Ауэ" занимает 7-е место в Третьей лиге с 27-ю очками. До зоны прохода в Бундеслигу – минимум 3 очка.
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