Защитник Вольфсбурга зимой хочет перейти в Лейпциг

"Лейпциг" имеет серьезные кадровые потери в обороне, поскольку из-за травм надолго выбыли Беньямин Хенрикса и Кастелло Лукеба. Учитывая также проблемные выступления в обороне в исполнении "быков", они зимой хотят усилить эту линию.

Как сообщает Kicker, на фоне интереса со стороны "Лейпцига" к Ридле Баку, футболист сообщил "Вольфсбургу", что хочет сменить клубную прописку в январе. Однако осуществить этот трансфер будет не так просто, поскольку переговоры зашли в тупик. "Лейпциг" предложил чуть менее 3 млн евро за правого защитника, тогда как "Вольфсбург" требует больше.

Добавим, что в этом сезоне Ридле Баку провел 18 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.