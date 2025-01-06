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Защитник Вольфсбурга зимой хочет перейти в Лейпциг

Германия

Осуществить этот трансфер будет не так просто

Защитник Вольфсбурга зимой хочет перейти в Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпциг" имеет серьезные кадровые потери в обороне, поскольку из-за травм надолго выбыли Беньямин Хенрикса и Кастелло Лукеба. Учитывая также проблемные выступления в обороне в исполнении "быков", они зимой хотят усилить эту линию.

Как сообщает Kicker, на фоне интереса со стороны "Лейпцига" к Ридле Баку, футболист сообщил "Вольфсбургу", что хочет сменить клубную прописку в январе. Однако осуществить этот трансфер будет не так просто, поскольку переговоры зашли в тупик. "Лейпциг" предложил чуть менее 3 млн евро за правого защитника, тогда как "Вольфсбург" требует больше.

Добавим, что в этом сезоне Ридле Баку провел 18 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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РБ Лейпциг Вольфсбург
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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