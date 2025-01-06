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Хоффенхайм может продать своего вингера зимой Штутгарту

Германия

Для команды Ильцера это последняя возможность заработать на этом игроке

Хоффенхайм может продать своего вингера зимой Штутгарту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" планирует обновить свой состав в январе. Учитывая приход Гифта Орбана и возвращение из аренды Ярдимчи, некоторые игроки "крестьян" покинут этот клуб.

По информации Kicker, "Хоффенхайм" готов продать Якоба Брууна Ларсена, поскольку интерес "Штутгарта" к датчанину снова вспыхнул. Контракт вингера с клубом заканчивается летом, поэтому январское трансферное окно будет последним шансом заработать хотя бы несколько евро на продаже 26-летнего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Якоб Бруун Ларсен провел 19 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Штутгарт Якоб Бруун Ларсен
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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