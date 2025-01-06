Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоффенхайм может продать своего вингера зимой Штутгарту
Для команды Ильцера это последняя возможность заработать на этом игроке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" планирует обновить свой состав в январе. Учитывая приход Гифта Орбана и возвращение из аренды Ярдимчи, некоторые игроки "крестьян" покинут этот клуб.
По информации Kicker, "Хоффенхайм" готов продать Якоба Брууна Ларсена, поскольку интерес "Штутгарта" к датчанину снова вспыхнул. Контракт вингера с клубом заканчивается летом, поэтому январское трансферное окно будет последним шансом заработать хотя бы несколько евро на продаже 26-летнего игрока.
Добавим, что в этом сезоне Якоб Бруун Ларсен провел 19 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
- Делает свою работу, жаждет выиграть трофеи. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Нападающий
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Бартулович - об украинских олигархах: В Хорватии мечтают о таких людях