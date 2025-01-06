Хоффенхайм может продать своего вингера зимой Штутгарту

"Хоффенхайм" планирует обновить свой состав в январе. Учитывая приход Гифта Орбана и возвращение из аренды Ярдимчи, некоторые игроки "крестьян" покинут этот клуб.

По информации Kicker, "Хоффенхайм" готов продать Якоба Брууна Ларсена, поскольку интерес "Штутгарта" к датчанину снова вспыхнул. Контракт вингера с клубом заканчивается летом, поэтому январское трансферное окно будет последним шансом заработать хотя бы несколько евро на продаже 26-летнего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Якоб Бруун Ларсен провел 19 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.