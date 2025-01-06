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Защитник Вердера может покинуть команду в зимнее трансферное окно
Игрок получает очень мало игрового времени в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" проводит хороший сезон в Бундеслиге, уйдя на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице. Впрочем, не все игроки бременцев довольны своим положением в команде, поэтому готовы к определенным изменениям в своей карьере.
По информации Kicker, Оливье Деман ведет переговоры с другим клубом, поэтому бельгиец в январе планирует покинуть "музыкантов". По данным transfermarkt, стоимость левого защитника составляет 3 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Оливье Деман провел 11 матчей (79 минут), однако никакими результативными действиями он не отметился.
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