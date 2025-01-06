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Защитник Вердера может покинуть команду в зимнее трансферное окно

Германия

Игрок получает очень мало игрового времени в клубе

Защитник Вердера может покинуть команду в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вердер" проводит хороший сезон в Бундеслиге, уйдя на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице. Впрочем, не все игроки бременцев довольны своим положением в команде, поэтому готовы к определенным изменениям в своей карьере.

По информации Kicker, Оливье Деман ведет переговоры с другим клубом, поэтому бельгиец в январе планирует покинуть "музыкантов". По данным transfermarkt, стоимость левого защитника составляет 3 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Оливье Деман провел 11 матчей (79 минут), однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Вердер (Бремен)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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