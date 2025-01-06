Защитник Вердера может покинуть команду в зимнее трансферное окно

"Вердер" проводит хороший сезон в Бундеслиге, уйдя на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице. Впрочем, не все игроки бременцев довольны своим положением в команде, поэтому готовы к определенным изменениям в своей карьере.

По информации Kicker, Оливье Деман ведет переговоры с другим клубом, поэтому бельгиец в январе планирует покинуть "музыкантов". По данным transfermarkt, стоимость левого защитника составляет 3 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Оливье Деман провел 11 матчей (79 минут), однако никакими результативными действиями он не отметился.