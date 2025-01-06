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РБ Лейпциг хочет подписать вингера Милана
Переговоры начаты
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" активно работает над усилением своего состава в зимнее трансферное окно.
Как пишет Фабрицио Романо с посланием на Маттео Моретто, клуб начал переговоры с "Миланом" по трансферу левого вингера Ноа Окафора.
Переговоры между клубами проходят в конструктивном ключе, и есть все основания ожидать, что сделка будет успешно завершена.
Добавим, что Ноа в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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