Бавария серьезно настроена подписать звезду Байера

Флориан Виртц, выступающий за "Байер", может сменить клубную прописку. По данным Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" стремится подписать игрока.

По информации источника, если Виртц продлит контракт с "Байером", то "Бавария" рассчитывает активировать опцию увольнения после Чемпионата мира 2026 года.

Добавим, что у Флориана договор с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Хавбек в сезоне 2024/25 Бундеслиги сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.