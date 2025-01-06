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Бавария серьезно настроена подписать звезду Байера
Виртц может покинуть Байер
Getty Images_
Флориан Виртц, выступающий за "Байер", может сменить клубную прописку. По данным Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" стремится подписать игрока.
По информации источника, если Виртц продлит контракт с "Байером", то "Бавария" рассчитывает активировать опцию увольнения после Чемпионата мира 2026 года.
Добавим, что у Флориана договор с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Хавбек в сезоне 2024/25 Бундеслиги сыграл 15 матчей, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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