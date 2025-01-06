Бавария не заинтересована в подписании хавбека Барселоны

Несмотря на слухи о возможном переходе полузащитника Дани Ольмо из "Барселоны" в "Баварию", руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в трансфере игрока.

Как пишет Bayern & Germany, "Бавария" не рассматривает кандидатуру Дани и не ведет никаких переговоров с испанцами, даже если футболист останется свободным агентом. В немецком клубе считают, что каталонцы все равно найдут способ зарегистрировать игрока.

Напомним, что Дани был зарегистрирован лишь на временной основе до конца 2024 года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы". А руководству испанского клуба пока не удалось перерегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.