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Бавария не заинтересована в подписании хавбека Барселоны

Германия

Клуб не рассматривает кандидатуру Ольмо

Бавария не заинтересована в подписании хавбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на слухи о возможном переходе полузащитника Дани Ольмо из "Барселоны" в "Баварию", руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в трансфере игрока.

Как пишет Bayern & Germany, "Бавария" не рассматривает кандидатуру Дани и не ведет никаких переговоров с испанцами, даже если футболист останется свободным агентом. В немецком клубе считают, что каталонцы все равно найдут способ зарегистрировать игрока.

Напомним, что Дани был зарегистрирован лишь на временной основе до конца 2024 года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы". А руководству испанского клуба пока не удалось перерегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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