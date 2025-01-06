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Бавария продолжит сотрудничество со своим легендарным голкипером

Германия

Нойер остается в немецком клубе еще на один сезон

Бавария продолжит сотрудничество со своим легендарным голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Мануэль Нойер продолжит выступления за "Баварию".

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб подпишет со своим легендарным вратарем новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 19 матчей за "Баварию"; 12 поединков отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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