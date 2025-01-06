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Бавария продолжит сотрудничество со своим легендарным голкипером
Нойер остается в немецком клубе еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Мануэль Нойер продолжит выступления за "Баварию".
Как сообщает Фабрицио Романо, клуб подпишет со своим легендарным вратарем новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 19 матчей за "Баварию"; 12 поединков отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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