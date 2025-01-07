  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. У чемпиона Бундеслига потеря: игрок из-за травмы досрочно завершил соревнования в этом сезоне
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У чемпиона Бундеслига потеря: игрок из-за травмы досрочно завершил соревнования в этом сезоне

Германия

Это неприятная новость для Хаби Алонсо

У чемпиона Бундеслига потеря: игрок из-за травмы досрочно завершил соревнования в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Байер" провел тестовый матч против команды региональной лиги "Рот-Вайсс Оберхаузен" (2:0). Для "фармацевтов" этот поединок закончился неприятными новостями, поскольку травмировался молодой защитник Жанюэль Белосьян.

Как говорится в сообщении медицинского штаба леверкузенцев, у француза произошел разрыв передней крестообразной связки правой ноги. Игрока ждет операция и дальнейшая реабилитация в собственном тренировочно-реабилитационном центре клуба "Веркштатт". Таким образом, для 19-летнего защитника сезон 2024/25 завершился досрочно.

Отметим, что в нынешней кампании Жанюэль Белосьян сыграл 9 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Компани оценил подготовку Баварии ко второй части сезона
yellow-arrow
Бавария продолжит сотрудничество со своим легендарным голкипером
yellow-arrow
Бавария не заинтересована в подписании хавбека Барселоны
Байер (Леверкузен) Жанюэль Белосян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Баєр Леверкузен
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости