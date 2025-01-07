У чемпиона Бундеслига потеря: игрок из-за травмы досрочно завершил соревнования в этом сезоне

Недавно "Байер" провел тестовый матч против команды региональной лиги "Рот-Вайсс Оберхаузен" (2:0). Для "фармацевтов" этот поединок закончился неприятными новостями, поскольку травмировался молодой защитник Жанюэль Белосьян.

Как говорится в сообщении медицинского штаба леверкузенцев, у француза произошел разрыв передней крестообразной связки правой ноги. Игрока ждет операция и дальнейшая реабилитация в собственном тренировочно-реабилитационном центре клуба "Веркштатт". Таким образом, для 19-летнего защитника сезон 2024/25 завершился досрочно.

???? Oh, no! ???? Gute Besserung, Jeanu!



Leider hat sich Jeanuel Belocian bei #B04RWO einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Die Saison ist für den 19-Jährigen damit beendet. pic.twitter.com/Di7KdInEgj — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 6, 2025

Отметим, что в нынешней кампании Жанюэль Белосьян сыграл 9 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.