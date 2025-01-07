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Компани оценил подготовку Баварии ко второй части сезона
Тренер сказал после контрольного матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани оценил подготовку "Баварии" ко второй части сезона.
"Бавария" провела контрольный матч против австрийского "Зальцбурга" (0:6). Компани подвёл итоги.
"Мы победили, это всегда хорошо. И обошлось без травм, это самое важное. Это было полезно для физической формы; у нас не было долгого перерыва, и мы не чувствовали, что команде нужно много времени, чтобы снова набрать обороты. Теперь мы с нетерпением ждём возвращения в Бундеслигу", - сказал тренер немецкого гранда.
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Напомним, что "Бавария" ушла на паузу лидером турнирной таблицы, набрав 36 очков в 15-ти матчах.
В Бундеслиге мюнхенский клуб встретится с "Боруссией М" 11 января.
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