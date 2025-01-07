Главный тренер "Баварии" Венсан Компани оценил подготовку "Баварии" ко второй части сезона.

"Бавария" провела контрольный матч против австрийского "Зальцбурга" (0:6). Компани подвёл итоги.

"Мы победили, это всегда хорошо. И обошлось без травм, это самое важное. Это было полезно для физической формы; у нас не было долгого перерыва, и мы не чувствовали, что команде нужно много времени, чтобы снова набрать обороты. Теперь мы с нетерпением ждём возвращения в Бундеслигу", - сказал тренер немецкого гранда.