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Компани оценил подготовку Баварии ко второй части сезона

Германия

Тренер сказал после контрольного матча

Компани оценил подготовку Баварии ко второй части сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани оценил подготовку "Баварии" ко второй части сезона.

"Бавария" провела контрольный матч против австрийского "Зальцбурга" (0:6). Компани подвёл итоги.

"Мы победили, это всегда хорошо. И обошлось без травм, это самое важное. Это было полезно для физической формы; у нас не было долгого перерыва, и мы не чувствовали, что команде нужно много времени, чтобы снова набрать обороты. Теперь мы с нетерпением ждём возвращения в Бундеслигу", - сказал тренер немецкого гранда.

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Напомним, что "Бавария" ушла на паузу лидером турнирной таблицы, набрав 36 очков в 15-ти матчах.

В Бундеслиге мюнхенский клуб встретится с "Боруссией М" 11 января.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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