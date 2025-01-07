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Один из немецких топ-клубов рассматривает возможность аренды Маркуса Рашфорда
Ситуация может пойти по сценарию договоренности о переходе Джейдона Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из немецких топ-клубов рассматривает вариант с тем, чтобы взять в аренду Маркуса Рашфорда.
По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштайна из издания The Athletic, дортмундская "Боруссия" является одним из клубов, которые хотят арендовать 27-летнего Маркуса Рашфорда из "МЮ" в январе.
Также известно, что за ситуацией вокруг английского нападающего продолжает следить "Милан", "Ювентус" и другие команды из АПЛ. Ни один клуб еще не принял конкретных решений, поэтому вполне вероятно, что Рашфорд останется в Манчестере, несмотря на их готовность продать своего воспитанника.
Одним из главных факторов опасений может стать зарплата Рашфорда в "Манчестер Юнайтед". Англичанин получает около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его действующий контракт истекает в июне 2028 году.
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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах за клуб. В последних шести играх в составе "МЮ" Рашфорд не выходил на поле из-за тренерских решений Рубена Аморима и по причине болезни.
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