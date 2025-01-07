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Вольфсбург проявляет интерес к вингеру Брюгге

Германия

Об этом сообщает Sky Sport

Вольфсбург проявляет интерес к вингеру Брюгге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этой зимой Ридле Баку может покинуть "Вольфсбург" и перейти в "Лейпциг". "Волки" готовятся к такому развитию событий и уже нашли потенциальную замену немецкому игроку.

Известно, что "Вольфсбург" присматривается к Андреасу Скову Ольсену из "Брюгге". Первоначальные переговоры между клубом Бундеслиги и игроком уже состоялись. Однако на данном этапе нет ни договоренностей с датчанином, ни переговоров с "Брюгге". Его переход к представителю Бундеслиги возможен уже этой зимой. Рыночная стоимость 25-летнего вингера составляет от 10 до 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андреас Сков Ольсен провел 26 матчей, где отметился 8 голами и 5 ассистами.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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