Экс-игрок Баварии о Мусиале: Его развитие удивило всех. Я думаю, что у него нет потолка

Хави Мартинес провел девять лет в "Баварии", выиграв с ней все возможные трофеи как на внутренней, так и на евроарене. Футболист успел застать появление Джамала Мусиалы в составе мюнхенцев, который сейчас является едва ли не ключевым игроком команды. 36-летний испанский опорник в интервью Marca отметил, что он не ожидал такого стремительного и яркого развития в исполнении немецкого полузащитника.

"Я уже знал его с первой тренировки с нами. Уже тогда мог сказать, что он особенный. Когда он пришел в первую команду, он весил 20 килограммов [смеется]. Он был "мальчишкой", как мы говорим в Испании в положительном смысле. Было даже страшно с ним столкнуться, потому что мы думали, что сделаем ему больно из-за того, что он так мало весит. Но как только он получал мяч, было видно, что он особенный, поскольку у него невозможно было его отобрать, и он очень быстрый. Его развитие удивило всех. Мы увидели великолепный проект, но я думаю, что его эволюция оказалась еще большей, и я думаю, что у него нет потолка. Он будет в десятке лучших в мире еще много лет", - заявил Хави Мартинес.

Отметим, что в этом сезоне Джамал Мусиала провел 22 матча, где отметился 14 голами и 6 ассистами.