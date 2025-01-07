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Мюллер высказался о своем будущем в Баварии

Германия

Игрок ответил на вопросы журналистов

Мюллер высказался о своем будущем в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист "Баварии" Томас Мюллер ответил на вопросы журналов относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

"Нет ничего нового. Я очень расслаблен. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", - сказал Томас.

У Мюллера контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера форварда в 6 млн евро.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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