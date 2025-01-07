Мюллер высказался о своем будущем в Баварии

Легендарный футболист "Баварии" Томас Мюллер ответил на вопросы журналов относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

"Нет ничего нового. Я очень расслаблен. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", - сказал Томас.

У Мюллера контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера форварда в 6 млн евро.

Читайте такжеБавария не заинтересована в подписании хавбека Барселоны