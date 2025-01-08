Франкфуртский Айнтрахт хочет продлить контракт с победителем Лиги Европы 2022 года

Лукас Силва Мело, более известный как Тута, играет за "Айнтрахт" уже шесть лет. Он был причастен к большому триумфу франкфуртского клуба, когда они выиграли Лигу Европы в сезоне 2021/22. Сейчас его контракт с "орлами" рассчитан до 2026 года, однако руководство команды настроено продолжить с ним сотрудничество.

"Мы ведем диалог. Мы говорили с ним в конце ноября и четко дали понять, что хотим работать с ним в долгосрочной перспективе. Мы сядем вместе весной. Он чувствует себя комфортно с нами и вполне может себе это представить", - заявил спортивный директор клуба Маркус Крёше.

Добавим, что в этом сезоне Тута провел 21 матч, где отметился одним забитым мячом.