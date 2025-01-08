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Франкфуртский Айнтрахт хочет продлить контракт с победителем Лиги Европы 2022 года
Переговоры между клубом и игроком должны состояться весной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лукас Силва Мело, более известный как Тута, играет за "Айнтрахт" уже шесть лет. Он был причастен к большому триумфу франкфуртского клуба, когда они выиграли Лигу Европы в сезоне 2021/22. Сейчас его контракт с "орлами" рассчитан до 2026 года, однако руководство команды настроено продолжить с ним сотрудничество.
"Мы ведем диалог. Мы говорили с ним в конце ноября и четко дали понять, что хотим работать с ним в долгосрочной перспективе. Мы сядем вместе весной. Он чувствует себя комфортно с нами и вполне может себе это представить", - заявил спортивный директор клуба Маркус Крёше.
Добавим, что в этом сезоне Тута провел 21 матч, где отметился одним забитым мячом.
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