Дортмундская Боруссия присматривается к полузащитнику Челси

Все чаще звучит имя Карни Чуквуемеки, поскольку им интересуются многие европейские клубы. Центральный полузащитник стал глубоким запасным у Энцо Марески и "Челси" хотел бы избавиться от своего игрока зимой.

По информации Флориана Плеттенберга, дортмундская "Боруссия" внимательно следит за ситуацией вокруг 21-летнего англичанина. Нури Шахин ищет усиление на позиции восьмого номера своей команды. "Черно-желтые" готовы рассмотреть аренду игрока, и такой вариант также может устроить "Челси".

????⚫️???? Borussia Dortmund are closely monitoring Carney #Chukwuemeka.



The 21 y/o midfielder is under contract with Chelsea until 2028. #CFC#BVB are looking to strengthen themselves in the No. 8 position. Chelsea would be open to a loan deal. @berger_pj ????@SkySport ???????????????????????????? pic.twitter.com/AhEqIyerm3