  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дортмундская Боруссия присматривается к полузащитнику Челси
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дортмундская Боруссия присматривается к полузащитнику Челси

Германия

Лондонцы не заинтересованы в услугах этого игрока

Дортмундская Боруссия присматривается к полузащитнику Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Все чаще звучит имя Карни Чуквуемеки, поскольку им интересуются многие европейские клубы. Центральный полузащитник стал глубоким запасным у Энцо Марески и "Челси" хотел бы избавиться от своего игрока зимой.

По информации Флориана Плеттенберга, дортмундская "Боруссия" внимательно следит за ситуацией вокруг 21-летнего англичанина. Нури Шахин ищет усиление на позиции восьмого номера своей команды. "Черно-желтые" готовы рассмотреть аренду игрока, и такой вариант также может устроить "Челси".

Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Представитель Бундеслиги проявляет интерес к вице-капитану Хайденхайма
yellow-arrow
Франкфуртский Айнтрахт хочет продлить контракт с победителем Лиги Европы 2022 года
yellow-arrow
Мюллер высказался о своем будущем в Баварии
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Карни Чуквуемека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости