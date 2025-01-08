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Дортмундская Боруссия присматривается к полузащитнику Челси
Лондонцы не заинтересованы в услугах этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Все чаще звучит имя Карни Чуквуемеки, поскольку им интересуются многие европейские клубы. Центральный полузащитник стал глубоким запасным у Энцо Марески и "Челси" хотел бы избавиться от своего игрока зимой.
По информации Флориана Плеттенберга, дортмундская "Боруссия" внимательно следит за ситуацией вокруг 21-летнего англичанина. Нури Шахин ищет усиление на позиции восьмого номера своей команды. "Черно-желтые" готовы рассмотреть аренду игрока, и такой вариант также может устроить "Челси".
????⚫️???? Borussia Dortmund are closely monitoring Carney #Chukwuemeka.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025
The 21 y/o midfielder is under contract with Chelsea until 2028. #CFC#BVB are looking to strengthen themselves in the No. 8 position. Chelsea would be open to a loan deal. @berger_pj ????@SkySport ???????????????????????????? pic.twitter.com/AhEqIyerm3
Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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