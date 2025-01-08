Представитель Бундеслиги проявляет интерес к вице-капитану Хайденхайма

В конце прошлого года возник конфликт между Леннардом Мелони и тренером "Хайденхайма" Франком Шмидтом. Наставник акцентировал внимание на том, что вице-капитан не может полностью сосредоточиться на игре за клуб, поэтому игрок был выведен из основы команды.

По информации Kicker, этой ситуацией хочет воспользоваться "Аугсбург", который заинтересован в услугах 25-летнего опорника. Вице-капитан "Хайденхайма" отказался от продления контракта (его действующее соглашение завершается летом 2025 года), поэтому руководство клуба может продать игрока этой зимой. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Леннард Мелони сыграл 20 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.