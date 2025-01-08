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Айнтрахт заинтересован в трансфере молодого таланта Хоффенхайма

Германия

Сине-белые могут согласиться продать игрока этой зимой

Айнтрахт заинтересован в трансфере молодого таланта Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Том Бишоф стал основным игроком "Хоффенхайма" в этом сезоне и сразу начал демонстрировать яркую игру в центре поля. Впрочем, у 19-летнего воспитанника местной академии заканчивается контракт с клубом летом 2025 года, поэтому "сине-белые" готовы к тому, что могут потерять полузащитника зимой, и хотят успеть заработать на его продаже.

Как сообщает Kicker, "Айнтрахт" заинтересован в трансфере Тома Бишофа. Спортивный директор франкфуртского клуба Маркус Крёше подтвердил информацию, что они работают над подписанием молодого центрального полузащитника. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф провел 21 матч, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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