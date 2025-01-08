Экс-игрок Баварии о Гарри Кейне: Будем надеяться, что он наконец выиграет титул, который ускользал от него

Хави Мартинес более трех лет играет на Ближнем Востоке за "Катар СК". Испанец в свое время застал гегемонию "Баварии" в немецком чемпионате, с которой он девять раз выигрывал Бундеслигу. В прошлом сезоне леверкузенский "Байер" отобрал у мюнхенцев "Серебряную салатницу" как раз в тот момент, когда к "красным" присоединился Гарри Кейн, который еще не выиграл ни одного трофея в своей карьере. Хави Мартинес надеется, что английскому форварду сейчас удастся поднять над своей головой "Серебряную салатницу".

"В Бундеслиге все равно приходится бороться. Все может произойти, там всегда много взлетов и падений. Очевидно, что она ["Бавария"] является главным фаворитом. Будем надеяться, что так и будет, и что Гарри Кейн наконец выиграет титул, который ускользал от него. Это невероятно. После 11-ти Бундеслиг подряд он приезжает в свой первый год в "Баварию"... и леверкузенцы побеждают! Мы не можем дождаться, когда он выиграет свой первый титул и разрушит проклятие", - заявил Хави Мартинес в интервью Marca.

Отметим, что "Бавария" ушла на зимний перерыв первой в турнирной таблице, набрав 36 очков после 15-ти сыгранных туров. Ближайшим преследователем является "Байер", которого мюнхенцы опережают на 4 пункта.