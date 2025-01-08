Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Баварии в восторге от тренерской деятельности Хаби Алонсо в Леверкузене
Испанский специалист покорил своей работой многих людей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С начала работы Хаби Алонсо в "Байере", клуб продемонстрировал огромный скачок в своем развитии, венцом которого стала победа в Бундеслиге и Кубке Германии в прошлом сезоне. Бывший партнер по "Баварии" и сборной Испании Хави Мартинес в интервью Marca отметил, что тренерские задатки Алонсо он заметил еще тогда, когда они вместе делили раздевалку в Мюнхене.
"Я это уже чувствовал. Я играл с ним больше в "Баварии", чем в сборной, потому что в Испании мы проводили не так много времени вместе. Я видел, как он обращался к Пепу [Гвардиоле], как задавал ему вопросы, как хотел все знать... Я видел, что он будет хорошим тренером. У него есть знания, он очень умный и знает, как обращаться с игроками, что очень важно в современном футболе. Имею в виду, когда давать им больше свободы, когда снимать с них давление...", - заявил 36-летний испанский опорник.
Отметим, что Хави Мартинес в "Баварии" пересекался с Хаби Алонсо в период с 2014 по 2017 гг.
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- "Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества
- Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025