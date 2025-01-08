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Штутгарт планирует усилиться экс-нападающим Боруссии Д
Игрок является воспитанником дортмундской академии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" планирует усилиться бывшим нападающим "Боруссии Дортмунд", который выступает за "Хоффенхайм".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, немецкие клубы согласовали трансфер 26-летнего Якоба Брууна Ларсена. В ближайшее время состоится официальное объявление.
Известно, что игрок подпишет контракт до конца июня 2027 года с опцией его продления на еще один сезон. Также уточняется, что стоимость трансфера составит около двух миллионов евро с учетом бонусов. "Хоффенхайм" получит процент от следующей продажи футболиста.
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В текущем сезоне Якоб Бруун Ларсен забил два гола и отдал два ассиста в 19 матчах за "Хоффенхайм" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
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