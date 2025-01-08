  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Штутгарт планирует усилиться экс-нападающим Боруссии Д
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Штутгарт планирует усилиться экс-нападающим Боруссии Д

Германия

Игрок является воспитанником дортмундской академии

Штутгарт планирует усилиться экс-нападающим Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" планирует усилиться бывшим нападающим "Боруссии Дортмунд", который выступает за "Хоффенхайм".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, немецкие клубы согласовали трансфер 26-летнего Якоба Брууна Ларсена. В ближайшее время состоится официальное объявление.

Читайте такжеШтутгарт возобновил интерес к вингеру Хоффенхайма

Известно, что игрок подпишет контракт до конца июня 2027 года с опцией его продления на еще один сезон. Также уточняется, что стоимость трансфера составит около двух миллионов евро с учетом бонусов. "Хоффенхайм" получит процент от следующей продажи футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Якоб Бруун Ларсен забил два гола и отдал два ассиста в 19 матчах за "Хоффенхайм" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Баварии в восторге от тренерской деятельности Хаби Алонсо в Леверкузене
yellow-arrow
Экс-игрок Баварии о Гарри Кейне: Будем надеяться, что он наконец выиграет титул, который ускользал от него
yellow-arrow
Айнтрахт заинтересован в трансфере молодого таланта Хоффенхайма
Хоффенхайм (Зинсхайм) Штутгарт Якоб Бруун Ларсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости