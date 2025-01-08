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Звездный игрок Баварии близок к подписанию нового контракта со своим клубом

Германия

Альфонсо Дэвис, вероятно, останется в Баварии

Звездный игрок Баварии близок к подписанию нового контракта со своим клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис может продолжить свою карьеру в мюнхенском клубе.

По данным журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, руководство "Баварии" и агент 24-летнего канадца планируют провести встречу на этой неделе, во время которой стороны попытаются окончательно согласовать условия нового контракта.

Напомним, что действующий контракт Дэвиса с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к игроку со стороны других топ-клубов Европы, в частности, "Реала". Однако, похоже, что футболист продолжит сотрудничество с "Баварией".

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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