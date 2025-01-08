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Во второй раз в карьере. Штутгарт усилился нападающим сборной Дании
Футболист был уже в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" усилился нападающим сборной Дании.
Немецкий клуб сообщил об подписании Якоба Брууна Ларсена из "Хоффенхайма". Нападающий сыграет под 25-м номером. Трансфер обошёлся в 1,7 млн евро. Конетракт с футболистом действителен до 2027 года.
VfB verpflichtet Jacob Bruun Larsen.— VfB Stuttgart (@VfB) January 8, 2025
Der dänische Nationalspieler wechselt von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2027.
???? https://t.co/wbQWiGb6cj#VfB | #BruunLarsen pic.twitter.com/27P3tO9THM
"Мои воспоминания о пребывании в "Штутгарте" очень положительные – будучи молодым игроком, я смог получить ценный опыт и познакомиться с клубом и его выдающимися болельщиками. Я тем более рад, что снова могу играть за "Штутгарт". Я хочу помочь нам добиться успеха вместе", - сказал Ларсен
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Ларсен играл за "Штутгарт" на правах аренды во второй части сезона 2017/18. Тогда он выходил в 4-х матчах и результативными действиями не отметился.
В этом сезоне датский нападающий сыграл в 19-ти играх за "Хоффенхайм" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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