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Звезда Баварии готовится подписать новый долгосрочный контракт с клубом
Мусиала не ведет переговоры ни с одним другим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Джамал Мусиала близок к продлению контракта с мюнхенской "Баварией".
По информации Bayern & Germany, футболист хочет остаться в "Баварии" на долго и готов подписать новый контракт до 2029 или 2030 года. Игрок не ведет переговоры ни с одним другим клубом.
Ожидается, что соглашение между сторонами будет достигнуто самое позднее в феврале. Чтобы сделать продление контракта возможным, лагерь Мусиалы уже уменьшил предложенный общий пакет на 4-5 миллионов евро.
Джамал в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.
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