Звезда Баварии готовится подписать новый долгосрочный контракт с клубом

Джамал Мусиала близок к продлению контракта с мюнхенской "Баварией".

По информации Bayern & Germany, футболист хочет остаться в "Баварии" на долго и готов подписать новый контракт до 2029 или 2030 года. Игрок не ведет переговоры ни с одним другим клубом.

Ожидается, что соглашение между сторонами будет достигнуто самое позднее в феврале. Чтобы сделать продление контракта возможным, лагерь Мусиалы уже уменьшил предложенный общий пакет на 4-5 миллионов евро.

Джамал в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.