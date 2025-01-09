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Шальке хочет подписать экс-голкипера Ливерпуля

Германия

Футболист ныне является свободным агентом

Шальке хочет подписать экс-голкипера Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шальке" серьезно рассматривает возможность подписания бывшего голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в качестве свободного агента.

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Известно о том, что между немецким клубом, который сейчас выступает во Второй Бундеслиге, и 31-летним игроком продолжаются предварительные переговоры. Ожидается, что Кариус может стать резервным голкипером команды в случае, если Рон Торбен Хоффманн отправится в аренду.

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Напомним, что с лета 2024 года Лорис Кариус остается без клуба. Его последним местом работы был английский "Ньюкасл", за который немец провел лишь два поединка. В период с 2016 года по 2018 год он играл за "Ливерпуль".

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Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Лорис Кариус
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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