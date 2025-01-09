Лейпциг интересуется защитником, который выиграл золото Олимпиады-2024

"Лейпциг" имеет серьезные кадровые потери в защите, и они сначала нацелились на Ридле Баку из "Вольфсбурга". Впрочем, переговоры между двумя клубами зашли в тупик, поэтому руководство "быков" вынуждено искать альтернативный вариант.

Как сообщает Kicker, немцы интересуются Хуанлу из "Севильи". Правый защитник, который летом выиграл со сборной Испании Олимпийские игры, может быть подписан "Лейпцигом" в том случае, если им удастся договориться с "нервионцами" об аренде с правом выкупа. Переговоры между обоими клубами по трансферу игрока еще продолжаются.

Отметим, что в этом сезоне Хуанлу провел 16 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.