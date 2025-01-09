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Лейпциг интересуется защитником, который выиграл золото Олимпиады-2024

Германия

Для испанца такой переход был бы шагом вперед в его карьере

Лейпциг интересуется защитником, который выиграл золото Олимпиады-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпциг" имеет серьезные кадровые потери в защите, и они сначала нацелились на Ридле Баку из "Вольфсбурга". Впрочем, переговоры между двумя клубами зашли в тупик, поэтому руководство "быков" вынуждено искать альтернативный вариант.

Как сообщает Kicker, немцы интересуются Хуанлу из "Севильи". Правый защитник, который летом выиграл со сборной Испании Олимпийские игры, может быть подписан "Лейпцигом" в том случае, если им удастся договориться с "нервионцами" об аренде с правом выкупа. Переговоры между обоими клубами по трансферу игрока еще продолжаются.

Отметим, что в этом сезоне Хуанлу провел 16 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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