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Айнтрахт проявляет интерес к бывшему игроку ПСЖ

Германия

Об этом информирует Kicker

Айнтрахт проявляет интерес к бывшему игроку ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время довольно часто ходят слухи об интересе "Манчестер Сити" к Омару Мармушу. Если Пепу Гвардиолу удастся оформить этот трансфер зимой, то "Айнтрахту" необходимо в январе найти ему замену.

Сообщается, что франкфуртский клуб рассматривает Арно Калимуэндо из "Ренна" в качестве краткосрочной замены Омару Мармушу. Несмотря на то, что "красно-черные" неудачно проводят нынешнюю кампанию, этого не скажешь о 22-летнем нападающем команды, который отметился 8 голами и результативной передачей в 16 матчах во всех турнирах.

По данным transfermarkt, стоимость Арно Калимуэндо составляет 20 млн евро. Его контракт с "Ренном" рассчитан до конца июня 2027 года.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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