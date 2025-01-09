Айнтрахт Франкфурт потребует за своего сенсационного бомбардира 80 миллионов евро

Франкфуртский "Айнтрахт" будет требовать за своего сенсационного голеадора 80 миллионов евро от клубов, которые захотят его подписать в зимнее трансферное окно.

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Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство немецкого клуба получило информацию о том, что "Манчестер Сити" хочет как можно скорее оформить трансфер Омара Мармуша. Однако в его контракте с клубом нет отступных, поэтому они будут просить за него значительную сумму, а предложения, которые будут отличаться от финансовых аппетитов "орлов", будут мгновенно отклонены.

Руководство "горожан" и окружение Мармуша считают, что справедливая стоимость трансфера составит около 50-60 миллионов евро. На данный момент между клубами нет никаких переговоров.

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Напомним, что в текущем сезоне Омар Мармуш забил 18 голов и отдал 12 ассистов в 24 матчах за клуб во всех турнирах.