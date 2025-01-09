Бавария положила глаз на лучшего форварда Спортинга

"Бавария" проявила интерес к талантливому шведскому нападающему "Спортинга" Виктору Дёкерешу.

Скауты мюнхенского клуба присутствовали на матче команды Виктора против "Порту" (1:0) в Кубке португальской лиги. Представители "Баварии" остались довольны игрой футболиста и уже начали первые переговоры с окружением Дьокереша.

Виктор в текущем сезоне забил 31 гол и отдал 6 ассистов в 29 матчах.