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Бавария положила глаз на лучшего форварда Спортинга
Скауты мюнхенского клуба присутствовали на матче Спортинг - Порту
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" проявила интерес к талантливому шведскому нападающему "Спортинга" Виктору Дёкерешу.
Скауты мюнхенского клуба присутствовали на матче команды Виктора против "Порту" (1:0) в Кубке португальской лиги. Представители "Баварии" остались довольны игрой футболиста и уже начали первые переговоры с окружением Дьокереша.
Виктор в текущем сезоне забил 31 гол и отдал 6 ассистов в 29 матчах.
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