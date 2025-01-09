Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д нацелена на центрального защитника английского ТОП-клуба
Ему 20 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" нацелена на 20-летнего центрального защитника английского ТОП-клуба.
Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб изучает возможность приобретения центрального защитника Макса Аллейна из "Манчестер Сити".
По словам инсайдера, некоторые клубы Премьер-Лиги также интересуются футболистом. "Боруссия" продолжает выяснять условия сделки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Макс Аллейн провёл 12 матчей за "Манчестер Сити U-21" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Он также был в заявке основной команды на матч Премьер-Лиги против "Эвертона".
Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- "В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
- "Маркевич сразу хотел от меня избавиться". Экс-игрок Днепра вспомнил период работы с тренером
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Мюллер высказался о своем будущем в Баварии
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО