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Боруссия Д нацелена на центрального защитника английского ТОП-клуба

Германия

Ему 20 лет

Боруссия Д нацелена на центрального защитника английского ТОП-клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" нацелена на 20-летнего центрального защитника английского ТОП-клуба.

Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб изучает возможность приобретения центрального защитника Макса Аллейна из "Манчестер Сити".

По словам инсайдера, некоторые клубы Премьер-Лиги также интересуются футболистом. "Боруссия" продолжает выяснять условия сделки.

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В этом сезоне Макс Аллейн провёл 12 матчей за "Манчестер Сити U-21" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Он также был в заявке основной команды на матч Премьер-Лиги против "Эвертона".

Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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