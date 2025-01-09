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Стали известны условия контракта, если звездный опорник Баварии продолжит сотрудничество с клубом

Германия

Новый договор будет рассчитан на четыре года

Стали известны условия контракта, если звездный опорник Баварии продолжит сотрудничество с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а будущее игрока в команде пока неизвестно.

Как сообщает Bayern & Germany, если игрок продолжит сотрудничество со своим клубом, то новый договор будет рассчитан на четыре года до 2029 года.

Киммих продолжит зарабатывать около 20 млн евро в год. Но изначально "Бавария" рассматривала возможность снижения зарплаты, однако это будет трудно реализовать, учитывая форму игрока и тот факт, что он редко получает травмы.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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