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Стали известны условия контракта, если звездный опорник Баварии продолжит сотрудничество с клубом
Новый договор будет рассчитан на четыре года
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Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а будущее игрока в команде пока неизвестно.
Как сообщает Bayern & Germany, если игрок продолжит сотрудничество со своим клубом, то новый договор будет рассчитан на четыре года до 2029 года.
Киммих продолжит зарабатывать около 20 млн евро в год. Но изначально "Бавария" рассматривала возможность снижения зарплаты, однако это будет трудно реализовать, учитывая форму игрока и тот факт, что он редко получает травмы.
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