Стали известны условия контракта, если звездный опорник Баварии продолжит сотрудничество с клубом

Контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" истекает летом 2025 года, а будущее игрока в команде пока неизвестно.

Как сообщает Bayern & Germany, если игрок продолжит сотрудничество со своим клубом, то новый договор будет рассчитан на четыре года до 2029 года.

Киммих продолжит зарабатывать около 20 млн евро в год. Но изначально "Бавария" рассматривала возможность снижения зарплаты, однако это будет трудно реализовать, учитывая форму игрока и тот факт, что он редко получает травмы.