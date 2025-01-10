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Нападающий дортмудской Боруссии отправился в аренду в Утрехт
Ла Лига ему что-то не зашла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Себастьен Аллер первую половину сезона провел в аренде в "Леганесе". Впрочем, футболист зимой разорвал соглашение с испанским клубом, однако ивуариец не вернется в Дортмунд.
Как говорится в сообщении "Боруссии", 30-летний нападающий отправился в очередную аренду. Вторую половину сезона он проведет в Эредивизии, где будет выступать за "Утрехт", который занимает третье место в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Себастьен Аллер провел 9 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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