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Нападающий дортмудской Боруссии отправился в аренду в Утрехт

Германия

Ла Лига ему что-то не зашла

Нападающий дортмудской Боруссии отправился в аренду в Утрехт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Себастьен Аллер первую половину сезона провел в аренде в "Леганесе". Впрочем, футболист зимой разорвал соглашение с испанским клубом, однако ивуариец не вернется в Дортмунд.

Как говорится в сообщении "Боруссии", 30-летний нападающий отправился в очередную аренду. Вторую половину сезона он проведет в Эредивизии, где будет выступать за "Утрехт", который занимает третье место в турнирной таблице.

Добавим, что в этом сезоне Себастьен Аллер провел 9 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Боруссия (Дортмунд) Утрехт (Нидерланды) Себастьен Аллер Леганес
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Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
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