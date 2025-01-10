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Защитник Вольфсбурга очень близок к переходу в Лейпциг

Германия

Похоже, клубам удалось договориться о трансфере игрока

Защитник Вольфсбурга очень близок к переходу в Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпцигу" необходимо укреплять оборону во второй части сезона. Руководство "быков" достаточно долго вело переговоры по трансферу Ридле Баку "Вольфсбурга" и похоже, что клубам удалось согласовать этот переход.

По информации Флориана Плеттенберга, "Лейпциг" заплатит "волкам" за правого защитника 4-5 млн евро. Игрок должен пройти медосмотр в эту пятницу, и "быки" в ближайшее время объявят о трансфере официально.

Добавим, что в этом сезоне Ридле Баку провел 18 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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