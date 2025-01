Защитник Вольфсбурга очень близок к переходу в Лейпциг

"Лейпцигу" необходимо укреплять оборону во второй части сезона. Руководство "быков" достаточно долго вело переговоры по трансферу Ридле Баку "Вольфсбурга" и похоже, что клубам удалось согласовать этот переход.

По информации Флориана Плеттенберга, "Лейпциг" заплатит "волкам" за правого защитника 4-5 млн евро. Игрок должен пройти медосмотр в эту пятницу, и "быки" в ближайшее время объявят о трансфере официально.

???????? Ridle #Baku is on his way to RB Leipzig as he will undergo his medical on Friday!



Agreement with VfL Wolfsburg about a transfer fee of €4-5m is done as revealed today. @philipphinze24 @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/rskeLJKAsv