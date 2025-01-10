Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Вольфсбурга очень близок к переходу в Лейпциг
Похоже, клубам удалось договориться о трансфере игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпцигу" необходимо укреплять оборону во второй части сезона. Руководство "быков" достаточно долго вело переговоры по трансферу Ридле Баку "Вольфсбурга" и похоже, что клубам удалось согласовать этот переход.
По информации Флориана Плеттенберга, "Лейпциг" заплатит "волкам" за правого защитника 4-5 млн евро. Игрок должен пройти медосмотр в эту пятницу, и "быки" в ближайшее время объявят о трансфере официально.
???????? Ridle #Baku is on his way to RB Leipzig as he will undergo his medical on Friday!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 9, 2025
Agreement with VfL Wolfsburg about a transfer fee of €4-5m is done as revealed today. @philipphinze24 @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/rskeLJKAsv
Добавим, что в этом сезоне Ридле Баку провел 18 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды
- Мюллер высказался о своем будущем в Баварии
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО