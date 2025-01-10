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Ключевой игрок Баварии пропустит матч против менхенгладбахской Боруссии

Германия

Неприятная потеря для мюнхенцев

Ключевой игрок Баварии пропустит матч против менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе возвращаются поединки Бундеслиги. Завтра "Бавария" на выезде будет противостоять менхенгладбахской "Боруссии", однако мюнхенцы не смогут рассчитывать на Джамала Мусиалу. Венсан Компани отметил, что атакующий полузащитник пропустит этот матч из-за простуды.

"Джамал - один из тех игроков, которых нельзя заменить один в один. Но это не значит, что на завтра у нас другой план. Мы всегда хотим победить. Джамал вернется очень скоро", - цитирует Компани Sky Sport.

Отметим, что матч "Боруссия Менхенгладбах" - "Бавария" состоится 11 января в 19:30 на стадионе "Боруссия-Парк".

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Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Джамал Мусиала
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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