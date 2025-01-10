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Боруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Боруссия Дортмунд – Байер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.01.25 ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" очень вяло стартовала при Нури Шахине, не выдав ни одного стабильного отрезка за сезон (больше 2 побед подряд не добывали). 6-я позиция в Бундеслиге выглядит абсолютно заслуженной, учитывая качество игры (5-е в лиге по допущенным моментам и 7-е по созданным). Но в характере и упрямстве Дортмунду, как всегда, не откажешь. Кроме того, кадровый кризис остался позади. Кобель вновь доступен в воротах, а Антон со Шлоттербеком - в центре защиты. Из потерь - дисквалифицированный за удаление в прошлом туре Паскаль Гросс. В лазарете остается только Никлас Зюле.

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"Байер" завершил свой лучший год в клубной истории на мажорной ноте, выиграв 8 матчей подряд во всех турнирах. Благодаря таким результатам "фармацевты" вернули себе второе место в Бундеслиге, отставая от "Баварии" на 4 пункта. Что касается кадровой ситуации, то Бонифейс уже вернулся к тренировкам, но ему предстоит пройти фитнес-тест перед игрой. Та же история с Джакой, но Гранита все равно ожидают увидеть в старте. Все еще в лазарете быстрый вингер Админ Адли и защитник Белосьян, выбывший до конца сезона. Так что ждем стандартный состав, вопрос только в том, кто сыграет вторую десятку рядом с Фло.

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Бундеслига. 16-й тур.

10 января. 21:30. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Тобиас Штилер

Трансляция: Setanta Sports +

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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд — Баєр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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