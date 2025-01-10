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Матч Боруссия Дортмунд - Байер отложен на 15 минут. Известна причина
Высокий трафик на дорогах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 16-го тура Бундеслиги между "Боруссией" Дортмунд и "Байером" начнется с опозданием на 15 минут.
Причина такого решения - значительные осложнения дорожного движения в районе стадиона.
Теперь поединок "Боруссия" - "Байер" начнется в 21:45.
Читайте такжеБоруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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