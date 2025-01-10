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Матч Боруссия Дортмунд - Байер отложен на 15 минут. Известна причина

Германия

Высокий трафик на дорогах

Матч Боруссия Дортмунд - Байер отложен на 15 минут. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 16-го тура Бундеслиги между "Боруссией" Дортмунд и "Байером" начнется с опозданием на 15 минут.

Причина такого решения - значительные осложнения дорожного движения в районе стадиона.

Теперь поединок "Боруссия" - "Байер" начнется в 21:45.

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