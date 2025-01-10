Бундеслига. Боруссия Дортмунд – Байер 2:3. Шарлатан против визионера

Бундеслига. 16-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Байер 2:3

Голы: Гиттенс 12, Гирасси 79 (п) – Телла 1, Шик 8, 19

Первый матч года в Германии выдался по-настоящему БЕЗУМНЫМ. В футболе принято придавать этому эпитету положительную коннотацию, но это не тот случай. Скорее нужно считывать буквально – то есть без ума. Это был эпичный боевик с крайне сомнительным тактическим наполнением и ужасным арбитражем.

Дуэль двух молодых коучей с бэкграундом созидательных опорников привела к очень нетипичному матчу. Свежий взгляд на футбол явно имеется у обоих. Но если Хаби Алонсо действительно похож на визионера, который выверено ломает футбольный канон в направлении будущего. То Нури Шахин скорее походит на писаку-футуриста, у которого к в 2к25-м такси летают по небесному шоссе.

Против чемпиона "Боруссия" вышла с тем же сомнительным тактическим замыслом (4-1-3-2), что прослеживался в последних играх прошлого года. Очень своеобразные 2-3–2-3 на мяче, аналогов которых вы не найдете в топ-лигах. Опорник Нмеча играл в линию с фуллбеками, но те оставались на флангах. Брандт вместе с теневым форвардом Байером – две десятки в высоченных позициях, а впереди два вингера и Гирасси. Одиночество Нмечи в опорной зоне так и осталось неразгаданным – хоть к нему эпизодически опускались то Брандт, то даже Гирасси. Итог – поломанный билд-ап и идеальные условия для воплощения контратакующего плана Алонсо.

И все это Шахин решился реализовать на фоне катастрофического кадрового дефицита. Из-за вируса "Боруссия" осталась без ЦЗ Шлоттербека, Антона и Мане (Зюле травмирован), ЛЗ Бенсебайни и опорника Джана (Гросс был дисквалифицирован). В итоге Рюэрсон вышел в центре обороны, а слева от него играли два игрока дубля Люрс и Кабар с 5 матчами в элите на двоих. Можно было бы свести неудачу к кадровым потерям, но это поражение – в первую очередь было тренерским.

При этом БД удалось скрыть историю с вирусом до последнего. Потому что "Байер" явно готовился к атакующей навале соперника и стартовый план Алонсо имел сразу несколько предохранителей. Чистый разрушитель Андрих в центре поля, реактивный Телла в атаке (Виртц на лавке ради чистого атлетизма впереди), вингеры Гримальдо и Фримпонг. Без мяча – частый переход на 5-3-2. Мукиеле вышел на Гиттенса, а в качестве предосторожности Фримпонг еще и периодически опускался пятым в линию без мяча. Гримальдо при этом оставался третьим центрхавом.

"Боруссия" получила неисправимый урон в дебюте, и даже проявленная могучая сила воли, бешеная поддержка трибун и подарок от судей после перерыва не помогли им оправиться от катастрофы в стартовые 20 минут. Крах начался уже с первых секунд. Первая попытка билд-апа закончилась попаданием в прессинг-ловушку гостей. Тапсоба далеко пошел за Байером и перервал пас первым касанием, Андрих вторым скинул на Телла, англичанин третьим касанием зарядил Кобелю в ближний что есть мощи. 24 секунды спустя "Боруссия" снова разыграла с центра поля.

Через 7 минут пришлось делать это снова. БД провалилась в прессинге, единственный опорник Нмеча пошел далеко в пресс и оставил опорную пустой. Тапсоба умным пасом нашел в центре поля Гримальдо (к его смещениям были не готовы) и разогнал налево на одинокого Инкапье. Нмечу пытался страховать Коуто и поэтому гости прорвались по флангу. Последний штрих – два юноши на левой половине защиты, потерявшие Шика, который элементарно зафинишил с прострела.

Третий через 11 минут был почти под копирку – Гримальдо в транзите одинок в центре поля и разгоняет на фланг. На этот раз правый, откуда Фримпонг снова на дальней находит одинокого Шика. Впрочем, между этими двумя хозяевам повезло ответить. После неудачного перехвата Андриха Гиттенс оказался сам на дальней и легко пробил Градецки (есть вопросы к киперу, плюс Фримпонг на этот раз не сел вовремя вниз).

80 на 20 по владению, но 1:3 на табло. Впрочем, избиения в одни ворота не получилось. "Боруссия" все же наладила контроль мяча, хоть и не создавала больших угроз. А за счет суперагрессивного прессинга БД гасил последующие контратаки "Байера". Который в сегодняшнем сочетании все же был далек от идеала при выходе из обороны в короткий пас.

После перерыва Алонсо продолжил начатое, и Шик мог в контратаке после очередного прострела Фримпонга оформлять хет-трик. Но чех вопросы не снял. Хаби Алонсо после этого перешел на удержание, и сел уже в совсем конкретные 5-3-2 на финальные полчаса. Возможно, зря. Легко критиковать постфактум. Но на деле это только помогла хаотичной "Боруссии" зажать соперника на его трети и оставило "Байер" без контригры.

И баск чуть было не пожалел о своем решении после того, как арбитр поставил дешевый пенальти за "нарушение" на Дюранвиле – сомнительный контракт, полностью проигранная форвардом позиция и далеко упущенный мяч, за которым он никак не поспевал. Словом, цирк. И после того как Гирасси отыграл один с точки, "Боруссия" заставила "Байер" понервничать в концовке своим хаотичным штурмом. Еще и Градецки продолжил чудить. Но разум все же победил, хоть и неуверенно. 2:3.

Боруссия Д: Кобель – Кабар (Забитцер, 78), Люрс, Рюэрсон (Кэмпбелл, 89), Коуто – Нмеча – Гиттенс (Мален, 78), Брандт, Адейеми (Дюранвиль, 63) – Гирасси, Байер (Рейна, 78).

Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле – Гримальдо (Паласиос, 89), Андрих, Джака, Фримпонг (Артур, 88) – Телла (Терье, 74), Шик (Виртц, 63)