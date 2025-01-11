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Боруссия Д в матче с Байером прервала положительную серию продолжительностью 21 год

Германия

А леверкузенцы впервые с 2000 года повторили интересное достижение

Боруссия Д в матче с Байером прервала положительную серию продолжительностью 21 год

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче-открытии года Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде играла против "Байера". Леверкузенцы одержали выездную победу со счетом 3:2.

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Впервые за 21 год "шмели" проиграли поединок немецкого чемпионата, который проходил в пятницу. 30 января 2004 года "Боруссия" также в Дортмунде уступила "Шальке" со счетом 0:1.

Кроме этого "Байер" впервые за почти 25 лет отличился трижды во встрече Бундеслиги за стартовые 19 минут, сообщает Opta.

В последний раз такую ​​быструю результативность “фармацевты” демонстрировали в марте 2000 года во время поединка против “Ульма”. Тогда леверкузенцы забили четыре за этот период, а в итоге победили 9:1.

После матча "Байер" занимает второе место в чемпионате, уступая первой "Баварии" одним зачетным пунктом (у мюнхенцев есть еще сегодняшняя игра против "Боруссии" М в запасе). Дортмунд идет на шестом месте на расстоянии 10 очков от леверкузенцев.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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