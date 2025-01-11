Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д в матче с Байером прервала положительную серию продолжительностью 21 год
А леверкузенцы впервые с 2000 года повторили интересное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче-открытии года Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде играла против "Байера". Леверкузенцы одержали выездную победу со счетом 3:2.
Впервые за 21 год "шмели" проиграли поединок немецкого чемпионата, который проходил в пятницу. 30 января 2004 года "Боруссия" также в Дортмунде уступила "Шальке" со счетом 0:1.
Кроме этого "Байер" впервые за почти 25 лет отличился трижды во встрече Бундеслиги за стартовые 19 минут, сообщает Opta.
В последний раз такую быструю результативность “фармацевты” демонстрировали в марте 2000 года во время поединка против “Ульма”. Тогда леверкузенцы забили четыре за этот период, а в итоге победили 9:1.
19 - For the first time since March 2000 (9-1 in Ulm), Bayer 04 Leverkusen scored three times in the first 19 minutes of a Bundesliga away match. Four goals in the first 19 minutes of a Bundesliga match involving Leverkusen is a novelty. Spectacle. #BVBLEV pic.twitter.com/knrj5kDguN— OptaFranz (@OptaFranz) January 10, 2025
После матча "Байер" занимает второе место в чемпионате, уступая первой "Баварии" одним зачетным пунктом (у мюнхенцев есть еще сегодняшняя игра против "Боруссии" М в запасе). Дортмунд идет на шестом месте на расстоянии 10 очков от леверкузенцев.
Популярное сейчас
- Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО
- Манчестер Сити приобрел центрбека сборной Узбекистана за 40 миллионов евро - The Athletic
- Официально: Полесье выкупило у Карпат 19-летнего хавбека
- Бундеслига. Боруссия Дортмунд – Байер 2:3. Шарлатан против визионера
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025