Боруссия Д в матче с Байером прервала положительную серию продолжительностью 21 год

Во вчерашнем матче-открытии года Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде играла против "Байера". Леверкузенцы одержали выездную победу со счетом 3:2.

Впервые за 21 год "шмели" проиграли поединок немецкого чемпионата, который проходил в пятницу. 30 января 2004 года "Боруссия" также в Дортмунде уступила "Шальке" со счетом 0:1.

Кроме этого "Байер" впервые за почти 25 лет отличился трижды во встрече Бундеслиги за стартовые 19 минут, сообщает Opta.

В последний раз такую ​​быструю результативность “фармацевты” демонстрировали в марте 2000 года во время поединка против “Ульма”. Тогда леверкузенцы забили четыре за этот период, а в итоге победили 9:1.

19 - For the first time since March 2000 (9-1 in Ulm), Bayer 04 Leverkusen scored three times in the first 19 minutes of a Bundesliga away match. Four goals in the first 19 minutes of a Bundesliga match involving Leverkusen is a novelty. Spectacle. #BVBLEV pic.twitter.com/knrj5kDguN