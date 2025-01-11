Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Защитник Вольфсбурга перешел в РБ Лейпциг
Контракт до 2027 года
РБ Лейпциг
Универсальный защитник Ридле Баку из "Вольфсбурга" перешел в "РБ Лейпциг". По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 4,5 миллиона евро.
Защитник поделился комментариями о своем переходе:
"РБ Лейпциг" – это большой клуб с большим потенциалом и амбициозными целями. Команда регулярно выступает в Лиге чемпионов, а быстрый темп игры отлично подходит к моему стилю и той скорости, которой я владею.
"РБ Лейпциг" предоставляет все необходимое для успешного футбола, так что присоединиться к команде было решением, которое я не мог пропустить. Я с нетерпением жду, чтобы познакомиться со своими новыми товарищами по команде, в частности с Ксавером Шлагером, с которым я уже играл раньше, и начать работать вместе с ними."
Добавим, что немецкий футболист конголезского происхождения за первую половину сезона в Бундеслиге за "Вольфсбург" сыграл в 15 играх, отличившихся 2 голами и 2 результативными передачами.
Популярное сейчас
- У США могут отобрать право проведения ЧМ-2026 и ОИ-2028, – CNN
- Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
- Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО
- Матч Боруссия Дортмунд - Байер отложен на 15 минут. Известна причина
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился