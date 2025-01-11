Дортмундская Боруссия заинтересована защитником Спортинга

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Боруссия" контактировала с представителями Гонсалу Инасиу по поводу трансфера.

За трансфер Инасиу "Спортинг" хочет получить 35 миллионов евро и бонусы. Для "Боруссии" эта сумма слишком высока.

Читайте также Боруссия Д в матче с Байером прервала положительную серию продолжительностью 21 год

За этот сезон 23-летний португалец Гонсалу провел 12 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.