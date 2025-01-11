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Дортмундская Боруссия заинтересована защитником Спортинга
Однако сумма, которую просит Спортинг за игрока неподъемная для немецкого клуба
goal
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Гонсалу Инасиу.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Боруссия" контактировала с представителями Гонсалу Инасиу по поводу трансфера.
За трансфер Инасиу "Спортинг" хочет получить 35 миллионов евро и бонусы. Для "Боруссии" эта сумма слишком высока.
За этот сезон 23-летний португалец Гонсалу провел 12 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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