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Фуллькруг может вернуться в Бундеслигу
Однако не в старый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий нападающий "Вест Хэма" Никлас Фуллькруг заинтересовал "Айнтрахт" Франкфурт. Об этом сообщил Николо Скира.
Форвард близок к тому, чтобы покинуть "молотобойцев". Ранее его предлагали двум клубам Серии А, однако для них Фуллькруг не является основной целью.
Немец присоединился к лондонскому клубу прошлым летом. "Вест Хэм" выкупил его у "Боруссии" Дортмунд за 27 млн евро.
В этом сезоне на счету нападающего два гола и один ассист в 11 матчах во всех турнирах. Все три результативных действия он оформил в рамках АПЛ.
Текущий контракт Фуллькруга с “Вест Хэмом” рассчитан до лета 2028 года.
Напомним, что в Германии кроме "Боруссии" Д Никлас выступал также за "Ганновер", "Нюрнберг" и "Вердер", воспитанником которого он является.
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