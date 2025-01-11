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Фуллькруг может вернуться в Бундеслигу

Германия

Однако не в старый клуб

Фуллькруг может вернуться в Бундеслигу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий нападающий "Вест Хэма" Никлас Фуллькруг заинтересовал "Айнтрахт" Франкфурт. Об этом сообщил Николо Скира.

Форвард близок к тому, чтобы покинуть "молотобойцев". Ранее его предлагали двум клубам Серии А, однако для них Фуллькруг не является основной целью.

Немец присоединился к лондонскому клубу прошлым летом. "Вест Хэм" выкупил его у "Боруссии" Дортмунд за 27 млн ​​евро.

В этом сезоне на счету нападающего два гола и один ассист в 11 матчах во всех турнирах. Все три результативных действия он оформил в рамках АПЛ.

Текущий контракт Фуллькруга с “Вест Хэмом” рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что в Германии кроме "Боруссии" Д Никлас выступал также за "Ганновер", "Нюрнберг" и "Вердер", воспитанником которого он является.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Никлас Фуллкруг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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