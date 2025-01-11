Бундеслига. Результативное прощание Мармуша, огненный Буркардт и первая победа Хайденхайма за 4 месяца

Омар Мармуш продолжает тащить "Айнтрахт", несмотря на потенциальный трансфер в "Манчестер Сити". В Гамбурге против "Санкт-Паули" египтянин выдал свой, возможно, последний перфоманс за "орлов", и конечно же, он был результативный. Сначала Мармуш насмотрелся на ошибки своего партнера по атаке Экитике, который сначала сделал лишний шаг и забежал в офсайд перед точным ударом в угол, а затем и вовсе промахнулся по пустым воротам.

Поэтому Омар взял дело в свои руки, и на 32-й минуте после неудачного выноса Немета классно убрал защитника и неотразимо пробил в угол. Мяч стал для него 14-м в кампании Бундеслиги (сравнялся с Кейном) и 19-м во всех турнирах. Мармуш еще и не стал праздновать гол, отдавая честь "Санкт-Паули", за который он полгода отбегал в аренде в 2021-м. Гол, который оказался единственным во встрече.

Параллельно "Майнц" в своей фирменной манере одолел главных неудачников сезона из "Бохума". По классике сработало правило: "Майнц" побеждает только тогда, когда забивает Йонатан Буркардт. Капитан мог забивать уже в дебюте после привоза Ордеца, но шанс не реализовал. Зато вскоре исправился, избежав офсайда из-за грубой ошибки Бернардо и легко справился с кипером 1 на 1. После перерыва в очередной контратаке Буркардт оформил дубль, и снова ему ассистировал латераль, на этот раз левый. У Буркардта 12 голов (3-й голеадор лиги), у "Майнца" – 8 побед.

"Фрайбург" еще до перерыва решил судьбу встречи с другим аутсайдером Бундеслиги "Хольштайном". Гости из Киля сначала забили сами себе после неудачного выноса Николая Ремберга. А затем капитан Гюнтер красивым ударом со штрафного удвоил перевес. Дело казалось окончательно завершенным после того, как Винченцо Грифо своим единственным ударом за матч красиво положил в дальний угол. Но Фил Харрес дважды забил за гостей в заключительные минуты и заставил "Фрайбург" понервничать.

"Хайденхайм" в игре против "Униона" отпраздновал свою первую победу с сентября и первые очки с октября. Неудачную серию помог прервать арендованный у "Баварии" Франс Кретциг, отметивший дебют за команду голом. Через 20 минут включился еще один ЛЗ молодежки сборной Германии Том Роте, который после оставил свою команду вдесятером после фола последней надежды. В большинстве "Хайденхайм" не очень уверенно, но выиграл, сняв вопросы на 83-й минуте после гола Адриана Бека на добивании.

Наконец "Вольфсбург" перечеркнул неудачное завершение минувшего года победой в Зинсхайме. Команда Ральфа Хазенхюттля мощно действовала без мяча и практически полностью выключила Андрея Крамарич и компанию из игры. Хорватскому ветерану снова было неуютно на левом фланге, и он провел блеклый матч, как и его команда в целом. В то время как "волки" еще в дебютные полчаса забили после корнера и с радостью смотрели на страдания соперника в атаке.

Бундеслига. 16-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Айнтрахт 0:1

Гол: Мармуш 32

Майнц, Мева Арена

Майнц – Бохум 2:0

Голы: Буркардт 23, 69

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Хольштайн 3:2

Голы: Ремберг 23 (аг), Гюнтер 38, Грифо 74 – Харрес 85, 90

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Вольфсбург 0:1

Гол: Амура 29

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Унион 2:0

Голы: Кретциг 17, Бек 83

Удаление: Роте 37 (Унион)