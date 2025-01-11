Бундеслига. 16-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бавария 0:1

Гол: Кейн 68 (п)

"Баварию" в недружественном Менхенгладбахе ждал припаркованный автобус "Боруссии", жаждавшей любой ценой нейтрализовать своего давнего оппонента. Жерардо Сеоане даже пожертвовал фирменными контратаками "жеребцов", которыми они привыкли радовать местную публику (2,25 забитых гола в среднем по сезону в домашних матчах).

Хозяева вышли в компактных 4-4-2. Интересен был выбор Сеоане на флангах. В отсутствии Онора и Нгуму справа вышел номинальный ЦП Райтц, порой падавшим в линию обороны вслед за врываниями Дэвиса. Слева – быстроногий инсайд Робин Хак с добротным голевым чутьем (10 голов в прошлом сезоне Бундеслиги).

Идея была в том, чтобы отказать "Баварии" в пространстве между линий в защите. А за счет пары форвардов быстро выходить в атаку и оказывать усиленное давление на ЦЗ, где Дайер сегодня подменял дисквалифицированного Упамекано. Плюс резкий Хак должен был проверять уязвимого Лаймера на пространстве. Выходило не особо. Разрывы между парой ЦН и полузащитой были слишком большими, а прессинг "Баварии" полностью их сожрал.

В итоге "Боруссия" по итогам первого тайма ушла с показателем xG 0.0, а первый выход в позиционную атаку закончился свистком на перерыв. В защите тоже было не идеально. Пользуясь недисциплинированностью Хака, "Бавария" в стартовые 20 минут угрожала с правого фланга. Лаймер раз за разом оверлапил и то уводил за собой Хака либо страхующего опорника, чем освобождал зоны для Олисе. То вообще врывался в штрафную и простреливал. Так была создана возможность для Мюллера (ветеран не успел на неудобный мяч и вяло пробил) и было заработано куча стандартов.

Компани же в отсутствии Мусиалы избрал вариант со старым добрым трио Киммих-Горецка-Мюллер в центре поля. И именно эта компания за счет сыгранности создавала по сути все шансы. Мюллер после корнера выцарапал мяч у уснувшего Зандера и подал на Горецку, который классно убрал защитника, но пробил мимо ворот слету с метров 6. А затем Мюллер разбил строй обороны соперника открыванием между Хаком и Зандером, чем создал пространство для кросса Киммиха. Под который сам и открылся, но не пробил Николаса в ближнем бою.

В остальном "Баварию" слишком неспешно и методично пыталась завести мяч в ворота, давая время сопернику на перестройку обороны. Пошло веселее после перерыва. Интересно, что первыми в активности добавили хозяева. "Боруссия" стала активнее встречать без мяча и идти в единоборства. И с билд-апом стало лучше. Так Плеа уводил за собой Кима и связывал игру между линий, а также оставлял Кляйндинста против Дайера. И уже на 49-й Тим едва не забил свой 6-й гол головой за кампанию, пробив чуть выше ворот после кросса Райтца.

Компани удалось изменить ситуацию буквально за счет одной-единственной заменой. Коман вышел налево, а Сане, проспавший первую половину на левом краю, перешел на позицию №10. Замена как раз под Скалли, словившего глупую карточку за разговоры. Его то Кингсли и размотал дважды. Сначала ушел от американца по лицевой и подал на дальнюю, где Ульрайх потерял Олисе и еще и завалил вингера на газон. Так счет и был открыт Кейном, реализовавшего 10-й пенальти в Бундеслиге из 10.

Сане должен удваивать спустя пару минут. Коман забежал за линию защиты после диагонали Кима, и после глупого выхода кипера выкатил Лерою на пустые на линию штрафной. Лерой промахнулся и ушел с поля в день рождения без подарка. Напоследок Кляйндинст после корнера опасно пробьет головой над перекладиной перед тем, как Гладбах смирится с минимальным, но все же заслуженным поражением.

Боруссия М: Николас – Ульрих (Фукуда, 90+3), Эльведи, Итакура, Скалли (Лайнер, 82) – Райтц, Зандер (Чванчара, 82), Вайгль, Хак (Нетц, 62) – Кляйндинст, Плеа (Штегер, 62)

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким, Дайер, Лаймер – Горецка, Киммих – Сане (Гнабри, 73), Мюллер (Коман, 60), Олисе – Кейн