Компани об 1:0 с Боруссией М: Было непросто, но мы справились

Вчера "Бавария" благодаря голу Гарри Кейна смогла победить "Боруссию" Менхенгладбах с минимальным счетом 1:0.

Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани оценил победу в 16-м туре Бундеслиги.

"Было непросто, но мы справились. Довольны победой, но нам однозначно нужно больше забивать".

У нас были моменты, чтобы увеличить счет, и мы играли хорошо. Следовало снимать все вопросы, особенно во втором тайме. Но мы были сильны ментально и показали свое мастерство", — цитирует Компани сайт Бундеслиги.