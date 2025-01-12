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Компани об 1:0 с Боруссией М: Было непросто, но мы справились
Считает, что команде нужно больше забивать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Бавария" благодаря голу Гарри Кейна смогла победить "Боруссию" Менхенгладбах с минимальным счетом 1:0.
Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани оценил победу в 16-м туре Бундеслиги.
"Было непросто, но мы справились. Довольны победой, но нам однозначно нужно больше забивать".
У нас были моменты, чтобы увеличить счет, и мы играли хорошо. Следовало снимать все вопросы, особенно во втором тайме. Но мы были сильны ментально и показали свое мастерство", — цитирует Компани сайт Бундеслиги.
"Бавария" лидирует в чемпионате Германии, у них 39 очков в активе.
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