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Компани об 1:0 с Боруссией М: Было непросто, но мы справились

Германия

Считает, что команде нужно больше забивать

Компани об 1:0 с Боруссией М: Было непросто, но мы справились

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Бавария" благодаря голу Гарри Кейна смогла победить "Боруссию" Менхенгладбах с минимальным счетом 1:0.

Читайте такжеБундеслига. Боруссия М – Бавария 0:1. Непростой выезд в Менхенгладбах

Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани оценил победу в 16-м туре Бундеслиги.

"Было непросто, но мы справились. Довольны победой, но нам однозначно нужно больше забивать".

У нас были моменты, чтобы увеличить счет, и мы играли хорошо. Следовало снимать все вопросы, особенно во втором тайме. Но мы были сильны ментально и показали свое мастерство", — цитирует Компани сайт Бундеслиги.

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии, у них 39 очков в активе.

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Источник:
bundesliga
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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