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Харри Кейн – о возможности получить ЗМ: Больший престиж
Прогрессирует с каждым днем
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился своим мнением о возможной своей победе в номинации Золотой мяч.
"Конечно, я думаю об этом. И, почему бы не сказать, я верю в это. Я чувствую, что мои выступления делают меня достойным кандидатом".
Я продолжаю прогрессировать, я играю в командах, будь то "Бавария" или Англия, которые являются претендентами на большие титулы, почему я не мог поверить в свои шансы, о которых мечтал?
Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду придала этой награде еще больший престиж", – приводят слова Кейна Bayern & Germany.
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