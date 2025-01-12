Нойер подтвердил подписание нового контракта с Баварией

Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал в комментарии Sport 1, что он продолжит свое сотрудничество с мюнхенским клубом.

"Вскоре я подпишу новый контракт с "Баварией", – сказал Нойер.

Согласно информации инсайдеров, новое соглашение с "пивоварами" будет действовать до лета 2026 года.

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года: тогда его выкупили у "Шальке" за 30 млн евро. На его счету 541 матч за мюнхенцев – восьмой лучший результат в истории клуба.

Вместе с "пивоварами" он завоевал 29 трофеев. В том числе две Лиги чемпионов.