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Нойер подтвердил подписание нового контракта с Баварией

Германия

38-летняя легенда остается

Нойер подтвердил подписание нового контракта с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал в комментарии Sport 1, что он продолжит свое сотрудничество с мюнхенским клубом.

"Вскоре я подпишу новый контракт с "Баварией", – сказал Нойер.

Согласно информации инсайдеров, новое соглашение с "пивоварами" будет действовать до лета 2026 года.

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года: тогда его выкупили у "Шальке" за 30 млн евро. На его счету 541 матч за мюнхенцев – восьмой лучший результат в истории клуба.

Вместе с "пивоварами" он завоевал 29 трофеев. В том числе две Лиги чемпионов.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Sport 1
Опубликовал: Максим Кучер
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