Бунедслига. РБ Лейпциг – Вердер 4:2. Торжественное возвращение Хави Симонса

Бундеслига. 16-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вердер 4:2

Голы: Симонс 23, 35, Шешко 47, Баумгартнер 90 – Вайзер 26, Берк 90+3

Травма Хави Симонса в середине октября стала отправной точкой, после которой "РБ Лейпциг" отправился в глубокий кризис. 8 из 10 поражений в кампании "красные быки" потерпели без нидерландского плеймейкера, включая 5 фиско в 6 матчах в следующем месяце.



У Розе много достоинств как у тренера, но в позиционной атаке у него всегда были проблемы. И он маскировал их индивидуальным классом и креативом десяток. С уходом Ольмо Симонсу стало труднее тянуть креатив самому, а после травмы нидерландца пара форвардов стала жить отдельной жизнью от остальной команды.

Долгожданное возвращение случилось сегодня, и Симонс сделал его торжественным блестящим дублем еще до перерыва. Это были те самые вспышки индивидуального блеска, которых так не хватало в последние месяцы. И за счет них удалось добыть решающий перевес против "Вердера", который показал достойный футбол и не сильно уступал хозяевам этим вечером.

"Вердер" приехал на "РБ Арену" с агрессивным прессинг-планом и здорово комбинировал сразу после возвращения мяча в высоких зонах. Длинные комбинации (5-8 пасов) в 1-2 касания разрывали хрупкую опорную зону соперника и привели к двум классным моментам до перерыва. Так первая едва не завершилась эффектным голом Романо Шмидта грудью после подачи Грюлля. Вторая комбинация – вообще претендент на командный гол сезона. Несколько быстрых стеночек, комбинации через третьего и роскошный ассист Грюлля скрытой передачей пяткой на Вайзера.



Впрочем, мяч Вайзера лишь сравнял счет на табло. Ведь до того РБЛ разобрали оборону соперника после простого аута. Опенда увел за собой ЛЦЗ Юнга, в то время как центральный в тройке Фридль упустил из виду Симонса, который принял скидку Лои, влетел в штрафную и открыл счет.

Рискованный перепас бременцев через центр имел и свои недостатки. Так на 35-й минуте партнеры перемудрили после паса Вайзера и отдали мяч Вермерену. Бельгиец быстро запустил Симонса, который удрал от Вайзера, затем от Фридля, и издали пробил из-под Юнга в ближнюю девятку. Отдельно отмечаем Опенда, рывок которого увел защитника и создал пространство для удара.

В перерыве Розе явно подкрутил прессинг "РБ Лейпциг" в лучшую сторону, и "Вердеру" стало труднее плести свои многоходовки. Более того, "быкам" еще и посчастливилось забить в дебюте тайма. Раум сожрал Вайзера в прессинге на чужой половине, после чего Шешко подхватил мяч перед штрафной площадью и запустил пушечное ядро в дальний угол Цеттерера.

Спустя час с небольшим Симонс ушел с поля, после чего "Лейпциг" не постеснялся перейти на игру вторым номером в ожидании транзитных ситуаций в атаке. Дебютировал за клуб зимний новичок Ридль Баку, ознаменовавший окончательный переход Розе на схему с тремя центрбеками.

Напоследок на последней минуте основного времени классно с линии штрафной приложился Баумгартнер, ненадолго доведя дело до разгрома. Где только он был тогда, когда Хави отсутствовал, и имел свой шанс в роли основной десятки. А в ответ в компенсированное Берк огорчил бывший клуб после ошибки Зайвальда, третьей грубой за матч, за которую наконец был наказан.

4:2. Хави вернулся. Беда лишь в том, что через полгода он исчезнет из Лейпцига насовсем. И об его замене нужно думать уже сейчас.

РБ Лейпциг: Гулачи – Зайвальд, Орбан, Клостерманн (Гертрюйда, 87) – Раум (Баку, 65), Кампль (Айдара, 75), Вермерен, Нуса – Симонс (Баумгартнер, 65), Опенда – Шешко (Андре Силва, 87)

Вердер: Цеттерер – Юнг, Фридль (Велькович, 46), Штарк – Кен (Каборе, 67), Линен (Нджинма, 88), Шмид, Стаге (Битенкур, 87), Вайзер – Дукш, Грюлль (Берк, 67)